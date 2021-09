Migranci na granicy. Ekspert ds. bezpieczeństwa o propozycji wprowadzenia stanu wyjątkowego

Stan wyjątkowy miałby być wprowadzony w Polsce w części województw podlaskiego i lubelskiego przy granicy z Białorusią. Rząd złożył wniosek do prezydenta w tej sprawie. W TVN24 do tej propozycji odniósł się ekspert ds. bezpieczeństwa Marcin Samsel. Jak przyznał, "będzie większa możliwość lokalnego zarządzania tą wyjątkową sytuacją".

We wtorek Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym i objąć 183 miejscowości: 115 na Podlasiu i 68 na Lubelszczyźnie.