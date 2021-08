Migranci na granicy z Białorusią. Siostra Chmielewska: nie ma sytuacji, w której nie można by było podać ręki

O migrantach koczujących przy polsko-białoruskiej granicy mówiła w "Faktach po Faktach" siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty "Chleb Życia". - Rozwiązaniem na pewno nie jest przeciąganie tego kryzysu, który przede wszystkim powoduje cierpienie ludzi. Nie wolno patrzeć spokojnie na cierpienie ludzi, kiedy możemy pomóc - przekonywała. Dodała, że "nie ma takiej sytuacji, w której nie można by było podać ręki drugiemu człowiekowi".

Kryzys na granicy z Białorusią. Siostra Chmielewska: nie wolno patrzeć na cierpienie, kiedy możemy pomóc

Według niej "nie może być tak, że wygrywa zły". - W tym momencie wygrywa zły, wygrywa tak naprawdę pan (prezydent Białorusi, Alaksandr - przyp. red.) Łukaszenka kosztem tych nieszczęsnych ludzi. To jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia i myślę, że nie tylko dla mnie - mówiła siostra.

Według niej "są rozwiązania, które by pozwoliły tym ludziom na godne wyjście z (tej) sytuacji, a przede wszystkim uratowanie ich życia i zdrowia".

Przełożona wspólnoty "Chleb Życia" oceniła też, że jeśli nie przyjęlibyśmy migrantów, oznaczałoby to, że "jesteśmy złymi ludźmi". - Nie ma takiej sytuacji, znamy to również z historii, w której nie można by było podać ręki drugiemu człowiekowi, nawet ryzykując własne życie - oceniła.