"Były to dwie skonfliktowane grupy, które dążyły do konfrontacji". Policja wyjaśnia zajścia w Mielcu

Policja w Mielcu prowadzi czynności w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. W związku z niedzielnym zdarzeniem zatrzymano jedną osobę. Oficer prasowa mieleckiej policji Urszula Chmura wyjaśniła w rozmowie z TVN24, że doszło do konfliktu pomiędzy dwiema grupami mieszkańców, w tym Romów. Oświadczenie w tej sprawie wydało Stowarzyszenie Romów w Polsce. Stanowczo potępiło "wszelkie akty przemocy".

- Policjanci ustalili, że ta grupa osób to mieszkańcy Mielca, również Romowie. Były to dwie skonfliktowane grupy, które dążyły do konfrontacji między sobą. Powodem tego konfliktu mogło być zdarzenie, do jakiego doszło 3 czerwca tego roku, w którym uszkodzenia ciała 16-latka dokonał 15-letni Rom - przekazała Chmura. Do wspomnianego zdarzenia miało dojść w rejonie Parku Leśnego Górka Cyranowska. Tamta sprawa, jak przekazała policja, trafiła do sądu rodzinnego.