Jak wykorzystać ostatnie dni przed maturą? Pedagog o "dwóch grupach"

We wtorek 7 maja rozpoczną się tegoroczne matury. Tego dnia maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Krzysztof Obrębski, wicedyrektor Zespołu Szkół numer 31 imienia Jana Kilińskiego w Warszawie pytany w TVN24, czy to dobry pomysł, żeby jeszcze na ostatnią chwilę uczyć się do matury, radził by jedynie powtórzyć sobie lektury.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja. Natomiast sesja egzaminów ustnych od 11 do 25 maja. We wtorek rano odbędzie się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Krzysztof Obrębski, specjalista-pedagog, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie pytany był w piątek w TVN24, czy to dobry pomysł, żeby jeszcze na ostatnią chwilę uczyć się do matury.

Jak mówił, "mamy dwie grupy - tych, którzy uczą się przed maturą i tych, którzy odpuszczają, bo, słusznie, podkreślają, że mieli na to cztery lata, bądź pięć, jeśli chodzi o technikum". - Te dwie grupy jednak mają coś wspólnego, mówią, że warto się uczyć - dodał.

Obrębski radził, by jedynie powtórzyć sobie lektury przed egzaminem z języka polskiego. - Nawet wejść do internetu i poszperać, żeby znaleźć szczegóły - dodał.

Wspomniał o egzaminie ustnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przypomniał, że należy wylosować dwa pytania. - Trzeba je na tyle rozwinąć, żeby komisja była zadowolona. A co jest jeszcze lepszym elementem, to to, żeby po prostu dużo mówić. Myślę, że ten egzamin będzie zdany na pewno i to nie tylko na 30 procent, jeśli nasz werbalizm uczniowski osiągnie szczyty - mówił.

- Wszystkim maturzystom życzę, żeby nie zapominali języka, bo to jest też niezwykle ważne i potrzebne - powiedział.

Matura 2024. Obowiązkowe egzaminy

Do egzaminów przystąpi około 263 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Maturzysta, niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Abiturienci muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2024. Kalendarz

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9 i o 14. 7 maja (wtorek) rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu

8 maja (środa) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja (czwartek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. 10 maja (piątek) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja (poniedziałek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii. 14 maja (wtorek) rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja (środa) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 16 maja (czwartek) rano będzie egzamin z chemii, po południu - z historii muzyki. 17 maja (piątek) rano z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym.

20 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 21 maja (wtorek) rano zostanie przeprowadzony egzamin z historii, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 22 maja (środa) rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z historii sztuki. 23 maja rano (czwartek) to egzamin z fizyki, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 24 maja (piątek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych odbędzie się w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) i w dniach 20-25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych 10-12 czerwca.

Matura 2024. Ogłoszenie wyników

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne oceny.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia: 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, 21 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

CKE 10 września ma opublikować wyniki tegorocznych matur, uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

