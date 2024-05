Tegoroczni maturzyści są już po drugiej z obowiązkowych matur. 8 maja zmierzyli się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Ten rozpoczął się o godzinie 9. Na jego rozwiązanie mieli oni 180 minut. Niektórzy wyszli z sali jeszcze przez zakończeniem tego czasu. Jak oceniają poziom trudności matury?

Zdecydowana większość maturzystów przystąpiła do egzaminu z matematyki w Formule 2023. Zgodnie z jej założeniami na rozwiązanie matury mieli oni 180 minut. Arkusz testowy składał się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych. Za ich rozwiązanie mogli oni łącznie zdobyć 46 punktów.

Z opublikowanych w mediach społecznościowych wpisów wynika, że sami maturzyści oceniają poziom egzaminu jako łatwy. "Matura podstawowa na 100% w 30 minut" - pisze jedna z nich na X (dawniej Twitter). "To jest matura czy egzamin ósmoklasisty?", "Te zadania z matmy to ósmoklasista by zrobił na 30%", "Matura z matmy pierwsza w szkole skończyłam niesamowite" - wtórują jej inni użytkownicy serwisu.

Wyrazów zadowolenia z przebiegu egzaminu maturalnego można znaleźć w sieci więcej. "Jak wszystkie matury będą jak ten polski i matma dzisiaj to będę miała same setki" - stwierdza na X jedna z maturzystek. "Chyba jedna z łatwiejszych matur jaka się mogła trafić" - ocenia inna użytkowniczka serwisu. "To była albo najprostsza matura na świecie albo mam wszystko źle" - pisze kolejna zdająca. "Ta matma jakaś zbyt łatwa" - dodaje następny internauta. "CKE kocham was za tą matmę" - stwierdza inna maturzystka.

Nie obyło się jednak bez komentarzy osób, którym napisanie matury z matematyki nie przyszło z łatwością. "Widzimy się w sierpniu kochani" - zadeklarowała już na X jedna ze zdających. "Wyszłam po godzinie i nawet nie wiem czy było łatwe czy trudne" - napisała tam inna maturzystka.

Arkusze egzaminu mają zostać opublikowane przez CKE tuż po godzinie 14.

Poza przeprowadzonym dziś egzaminem z matematyki maturzyści obowiązkowo muszą także podejść do pisemnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Część z nich będzie również musiała zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zwolnieni z tego są absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Podobnie jak inni koledzy muszą oni jednak przystąpić jeszcze do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Z maturą z jęz. polskiego absolwenci szkół ponadpodstawowych zmierzyli się już wczoraj. Kolejny obowiązkowy egzamin czeka ich jutro. Napiszą oni wówczas maturę z języka obecnego nowożytnego na poziomie podstawowym. Szczegółowy harmonogram wszystkich matur można znaleźć tutaj. Informacje o ich wynikach mają zostać podane 9 lipca.

