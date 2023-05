"Lex Tusk" na biurku prezydenta. Sienkiewicz: tylko zawetowanie ochroni honor pana prezydenta

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa powołująca Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich czeka na podpis prezydenta. - Tylko zawetowanie ochroni honor pana prezydenta. Tylko zawetowanie tego prawnego zamachu stanu, bo to jest nowotwór prawny, powoduje, że pan prezydent nadal może być uważany za kogoś, kto stoi na straży konstytucji i praw Rzeczypospolitej - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, były szef MSW, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich.

Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, powołana na mocy ustawy zwanej "lex Tusk", miałaby funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które mogłaby podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.