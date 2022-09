Nowe szczepionki przeciwko COVID-19 będą lada dzień. Ministerstwo wciąż nie wydało zaleceń

czytaj dalej

Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji. Wcześniej do projektu PiS wprowadził poprawkę mówiącą, że Polska nie otrzymała zadośćuczynienia za straty w wyniku agresji i okupacji sowieckiej. - Mówicie po polsku, myślicie po niemiecku, jeśli jesteście Polakami, macie obowiązek głosować za reparacjami - powiedział Janusz Kowalski z klubu PiS. - Nie pozwalam, by mówił pan do posłów "volksdeutsche", są granice - odparł wicemarszałek izby Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Do uchwały odnosili się także inni posłowie. - To teatr, żeby przykryć problemy wewnętrzne - ocenił Krystian Kamiński (Konfederacja). - Chcecie przykryć gigantyczną drożyznę, ubożenie polskich rodzin - mówił Paweł Zalewski (Polska 2050).