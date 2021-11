W Zielonej Górze wstrzymane planowe przyjęcia pacjentów. Jest kilka wyjątków

Od 10 listopada Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wstrzymuje do odwołania przyjęcia planowe na większość swoich oddziałów. - Nie dotyczy to oddziałów: onkologii i radioterapii, Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz wszystkich pacjentów przyjmowanych w ramach hospitalizacji jednodniowej - poinformowała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka placówki.

Najpierw wstrzymano odwiedziny

Na początku listopada zielonogórski szpital poinformował o wstrzymaniu odwiedzin na wszystkich oddziałach. Zakaz wstępu do placówki będzie obowiązywał do odwołania. Jak tłumaczyła wówczas lecznica, powodem tej decyzji jest dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem oraz troska o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu. W wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem indywidualnej zgody kierownika lub ordynatora oddziału, może zostać udzielona zgoda na odwiedziny w ograniczonym zakresie.

Wzrasta liczba zakażeń

Z dnia na dzień wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. - Niestety nie mam dobrych wiadomości. Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej. Jest to 18 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - powiedział w środę (9 listopada) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To jest wzrost tydzień do tygodnia o 77 procent. Obserwujemy bardzo duży wzrost. No i 269 osób przegrało walkę z covidem. Ta liczba jest dla mnie najbardziej smutna, ponieważ wiem, jako lekarz, że tych zgonów mogliśmy uniknąć, jeżeli byśmy się zaszczepili. Te osoby, które są zaszczepione, przeważnie nie umierają - podkreślił.