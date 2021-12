Kuchar: dzieci mogą chorować równie ciężko jak dorośli

Koronawirus coraz częściej dotyka dzieci, także te najmłodsze. Doktor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówił, że "dzieci rzadko, ale mogą chorować równie ciężko jak dorośli". - Dotyczy to dzieci w wieku kilkunastu lat. Tym czynnikiem ryzyka, który wysuwa się na pierwszy plan, jest nadwaga, żeby nie powiedzieć otyłość - wskazywał.

Jak stwierdził, "osób, które są podatne na zakażenie, na szczęście ubywa, z każdą osobą, która przechoruje, która jest zaszczepiona, wirus ma jedną mniej osobę do atakowania". - W związku z czym zakażenia przeniosły się na młodsze grupy wiekowe, które nie są w ten sposób chronione - dodał.

- Przypomnę, na początku pandemii, w sposób całkowicie zrozumiały, chroniliśmy dzieci. Szkoły były zamknięte, dzieci zostawały w domu, w związku z czym się nie zarażały. Natomiast teraz dorośli są szczepieni lub przechorowali, no i chorują dzieci - kontynuował.

Mówił, że "dzieci, rzadko, ale mogą chorować równie ciężko jak dorośli". - Dotyczy to dzieci w wieku nastu lat. Tym czynnikiem ryzyka, który wysuwa się na pierwszy plan, jest nadwaga, żeby nie powiedzieć otyłość. Dzieci, które czasami ważą nawet ponad sto kilo, chorują dokładnie tak samo ciężko jak dorośli, łącznie (z tym - red.) że trzebaim podawać tlen i wymagają pobytu na oddziale intensywnej terapii - tłumaczył.

Kuchar: warto szczepić dzieci

Lekarz został także zapytany o to, co powiedziałby rodzicom, którzy wahają się, czy zaszczepić swoje dziecko.

- Powiedziałbym, że warto. Jeżeli porównamy zagrożenie związane z koronawirusem i tę niewiedzę czy niepokój, który wzbudza szczepionka, bo jest czymś nowym, to zdecydowanie ten bilans korzyści do ryzyka przemawia na rzecz szczepionek. Co prawda, dzieci łagodniej chorują w porównaniu z dorosłymi, ale w porównaniu z takimi chorobami jak grypa, jak rotawirusy, jak ospa wietrzna, zagrożenie związane z koronawirusem jest duże - wskazywał Kuchar.