"Powinniśmy wszechstronnie przeanalizować te dane". Doktor Sutkowski o przyczynach wysokiej liczby zgonów

Duża liczba zgonów z powodu COVID-19 jest pokłosiem zakażeń sprzed dwóch, trzech tygodni, bo takie jest przesunięcie czasowe. Tylko pytanie, dlaczego jesteśmy na pierwszym, drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę osób, która umiera. Powinniśmy z tych danych wyciągnąć wnioski – powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Odniósł się do kwestii wysokiej liczby zgonów w Polsce. Wskazywał przyczyny takiej sytuacji.

Od połowy kwietnia Polska jest trzecim krajem wśród państw Unii Europejskiej z najwyższą tygodniową średnią liczbą zgonów z COVID-19 na milion mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 20 kwietnia w cotygodniowym raporcie o stanie pandemii informowała, że między 12 a 18 kwietnia najwięcej zgonów na COVID-19 w Europie zanotowano właśnie w Polsce (3611).

W ciągu całego roku pandemii COVID-19 liczba nadmiarowych zgonów w Polsce wyniosła ponad 103 tysiące. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego odsetek takich zgonów - liczony jako średnia miesięcznych wzrostów - od marca 2020 roku do stycznia 2021 roku wyniósł u nas 23,5 proc. w porównaniu z latami 2016-2019. Było to najwięcej w krajach Unii Europejskiej.

"Nie możemy zapomnieć tych zgonów"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski powiedział w TVN24, że "nie możemy zapomnieć tych zgonów, nie możemy zapomnieć tych danych". - Powinniśmy z tych danych wyciągnąć wnioski, powinniśmy je bardzo wszechstronnie przeanalizować - podkreślił. Dodał, że "to są zgony covidowe i niecovidowe".

- Wynikają z wielu rzeczy. Oczywiście można powiedzieć tak: duża liczba zgonów covidowych dzisiaj jest pokłosiem oczywiście zakażeń sprzed dwóch, trzech tygodni, bo takie jest przesunięcie czasowe. I to jest oczywista prawda, tylko pytanie, dlaczego tak jest dużo, dlaczego jesteśmy w czubie świata – mówił.

Dr Sutkowski wskazuje przyczyny

Sutkowski mówił, że wydaje się, iż ta sytuacja wynika z wielu elementów. Jak mówił, pierwszy dotyczy pacjentów, czyli "niska kultura epidemiologiczna u nas, co się przejawia bardzo późnym zgłaszaniem się do lekarza, też leczeniem się czy samoleczeniem". - To niestety są potężne błędy – dodał.