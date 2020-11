Przedłużony stan wyjątkowy na Słowacji

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa rząd Słowacji podjął decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego na kolejne 45 dni, czyli do 28 grudnia - oświadczyła w środę minister sprawiedliwości Maria Kolikova.

Regulacja ta pozwala władzom ograniczać prawa podstawowe, w tym prawo do zgromadzeń.

Zgodnie ze słowacką konstytucją stan wyjątkowy może trwać maksymalnie 90 dni. Tyle czasu obowiązywał podczas pierwszej fali pandemii wiosną bieżącego roku. Po gwałtownym wzroście liczby zachorowań rząd wprowadził go na 45 dni od 1 października. Teraz zdecydował się na wydłużenie go o kolejne 45 dni, do 29 grudnia.