"Nadchodzi czas rozliczeń". Jest wniosek do PKW w sprawie kampanii wyborczej PiS-u

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali w środę o wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zbadania kwestii wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej polityków Zjednoczonej Prawicy. - Nadchodzi czas rozliczeń - powiedział Szczerba.

Złożenie wniosku w tej spawie Dariusz Joński zapowiedział we wtorek wieczorem w "Faktach po Faktach".

- Widzieliśmy kampanię, gdzie pieniądze transferowane z Funduszu Sprawiedliwości, które miały pójść na ofiary przestępstw, szły na kupowanie głosów. Tak to trzeba powiedzieć - mówił dziennikarzom Joński w środę podczas briefingu w Sejmie. Dlatego - jak dodał - PKW powinna sprawdzić, czy "doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS w ostatnich wyborach z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości". - Jeśli tak, to by oznaczało, że PiS mógłby stracić subwencję - podkreślił.

Z kolei Szczerba przekazał, że wystąpienie do PKW jest interwencją poselską. - Nasza interwencja, to wniosek o skontrolowanie wydatków komitetu wyborczego PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych. Mamy liczne przykłady, że pod pozorem działalności Funduszu Sprawiedliwości, jego promocji, artykułów sponsorowanych, reklam, reklamy internetowej, dokonywano tak zwanej agitacji wyborczej - mówił.

Szczerba: wniosek do PKW zawiera konkretne dowody

Szczerba stwierdził, że wniosek do PKW zawiera "konkretne dowody" - między innymi przykłady reklam, artykułów sponsorowanych "promujących polityków Suwerennej Polski, w szczególności tych, którzy pełnili funkcje wiceministrów sprawiedliwości nadzorujących Fundusz Sprawiedliwości", przykłady "rozdawanie różnego rodzaju urządzeń w kampanii wyborczej". - Nadchodzi czas rozliczeń - podkreślił poseł.

- Składamy również, oprócz interwencji poselskiej, zastrzeżenie do sprawozdania komitetu wyborczego PiS i do czasu jego rozpatrzenia wnioskujemy, by PKW tego sprawozdania nie przyjmowała. Wnioskujemy też do PKW o zwrócenie się do prokuratora krajowego z wystąpieniem o wszystkie akta dotyczące możliwości nielegalnego finansowania kampanii wyborczej - poinformował Szczerba.

Joński dodał, że wniosek do PKW "zwraca uwagę, że kampania wyborcza PiS mogła być finansowana poza funduszem wyborczym". - Tego PKW mogło nie brać do tej pory pod uwagę, a to mogłoby rzutować na odebranie subwencji - zaznaczył poseł.

Odnosząc się do tego briefingu rzecznik prasowy Suwerennej Polski, poseł PiS Jacek Ozdoba powiedział, że sformułowane przez polityków KO "zarzuty są nieprawdziwe" i określił je mianem "urojeń".

Finansowanie kampanii wyborczej

PKW przypomina, że zgodnie z Kodeksem wyborczym pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego przedkłada organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, w terminie trzech miesięcy od dnia wyborów, sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania. Komitet wyborczy, który uczestniczył w wyborach parlamentarnych 15 października ub.r. swoje sprawozdanie finansowe zobowiązany był złożyć do PKW do 15 stycznia br.

"W terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PKW dokonuje badania tego sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów finansowych i przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń, przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia albo odrzuca sprawozdanie finansowe komitetu" - dodała PKW.

Jak zaznaczono, "w chwili obecnej prowadzone są zatem badania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP z 2023 r.". "Powinny się one zakończyć do 15 lipca 2024 r." - podała PKW.

Natomiast zgodnie ustawą o partiach politycznych partia polityczna składa PKW sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym. "PKW w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania, po przeprowadzeniu jego badania, przyjmuje je bez zastrzeżeń, przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybień lub odrzuca sprawozdanie na podstawie przesłanek wymienionych w ustawie o partiach politycznych. Badania te powinny zatem zostać zakończone do 30 września br." - napisała PKW.

