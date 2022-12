Nowa opinia w sprawie katastrofy smoleńskiej. "To kolejna ekspertyza, która wyklucza tezę o zamachu"

Międzynarodowy zespół biegłych nie znalazł w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej dowodów na wybuch - wynika z informacji, do jakich dotarli dziennikarze TVN24 i tvn24.pl. - Jest to kolejna ekspertyza, która wyklucza tezę o zamachu, tezę o wybuchu - wskazywał w "Tak jest" były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a obecnie poseł PO Maciej Lasek. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski powiedział, że dla niego "te wszystkie informacje, które w tej chwili dochodzą, są wstrząsające".

Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl dotarli do informacji, które wskazują, do jakich wniosków doszedł międzynarodowy zespół biegłych powołany przez Prokuraturę Krajową w sprawie katastrofy w Smoleńsku samolotu z parą prezydencką i polską delegacją. Eksperci nie znaleźli na ciałach ofiar katastrofy dowodów na wybuch.

Lasek: jest to kolejna ekspertyza, która wyklucza tezę o zamachu, tezę o wybuchu

Jak mówił Lasek "jest to kolejna ekspertyza, która wyklucza tezę o zamachu, tezę o wybuchu". - Przypomnę, że tych ekspertyz przygotowanych przez prokuraturę, jeszcze wcześniej przez prokuraturę wojskową, było kilka. One wszystkie są ze sobą zbieżne. Teraz mamy ekspertyzę przygotowaną przez rzeczywiście renomowany zespół biegłych z zagranicy - mówił.

Według Laska, jest pytanie czy, jeżeli o prokuratury spłyną wszystkie raporty od zespołów biegłych, "to Jarosław Kaczyński powie: ok, myliłem się, przepraszam, to był wypadek, wierzę prokuraturze - kierowanej dzisiaj przecież przez ministra ze Zjednoczonej Prawicy - wierzę ekspertom zagranicznym, czy dalej będziemy zakładnikami tego dość makabrycznego tańca na trumnach". - My wszyscy byśmy woleli, żeby każdego 10 kwietnia wspominać te osoby, które zginęły w tej katastrofie, wspominać, co dobrego zrobiły dla Polski i jakimi były wspaniałymi ludźmi, a nie powodować kolejną traumę u rodzin - ocenił Lasek.