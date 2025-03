Rydzyk u boku kandydata PiS. "Witam niezmordowanego Karola Nawrockiego"

Nawrocki o zarzutach w sprawie znajomości z neonazistą Grzegorzem Horodkiem: to jest manipulacja Źródło: TVN24

Kandydat PiS na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Odbywały się one w Toruniu, w kaplicy powstałej z inicjatywy Tadeusza Rydzyka. Dyrektor Radia Maryja szedł razem z Nawrockim na uroczystości, później przywitał go w czasie wystąpienia i dziękował za współpracę. Wcześniej w poniedziałek Nawrocki opublikował zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą.

W poniedziałek w Kaplicy Pamięci Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wzięli w niej udział między innymi prezydent Andrzej Duda i kandydat PiS na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki.

Kaplica Pamięci powstała z inicjatywy dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. Sam Rydzyk przed uroczystością był widziany w pobliżu Nawrockiego. Wtedy też reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz zapytał kandydata PiS-u o doniesienia portalu Onet, który napisał, że jednym "ze znajomych Nawrockiego jest Grzegorz Horodko, pseudonim Śledziu". To - pisał Onet - "prawdziwa legenda wśród stadionowych chuliganów Lechii Gdańsk" i "twardy neonazista utrzymujący międzynarodowe kontakty z przedstawicielami skrajnej prawicy spod znaku swastyki".

- Kłamstwo to jest, poznałem go (Grzegorza Horodkę - red.) w areszcie śledczym i sam zresztą o tym piszę, więc to jest manipulacja. Nie wiem, czy administracji aresztu śledczego - odpowiedział kandydat PiS-u.

Na uwagę, że Onet powołał się na między innymi Służbę Więzienną, Nawrocki odparł: - Kłamią, to nieprawda.

- Teraz mamy uroczystość - powiedział wtedy Rydzyk i razem z Nawrockim odszedł w stronę kaplicy.

Rydzyk: pan prezes nie jest pierwszy raz w tej kaplicy

Podczas powitania obecnych na uroczystości osób o. Rydzyk zwrócił się między innymi do Nawrockiego. - Witam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, niezmordowanego pana Karola Nawrockiego - powiedział.

- Pan prezes nie jest pierwszy raz w tej kaplicy, żeby było jasne, i za to dziękujemy. I za współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, że państwo jesteście tak gotowi - wyjaśnił. O. Jan Król wyraził natomiast nadzieję, że Nawrocki będzie pojawiał się na tym wydarzeniu w Toruniu w kolejnych latach.

Tadeusz Rydzyk, Andrzej Duda, Karol Nawrocki i Małgorzata Paprocka w Toruniu

Nawrocki w takcie swojego wystąpienia mówił, że "walka o pamięć wciąż trwa i musimy być na nią przygotowani". Jak stwierdził, różne "instytucje państwa polskiego" oddziałują na IPN i inne organizacje zajmujące się pamięcią historyczną. - Nasi bohaterowie znikają z podstawy programowej, także na przykład z wystawy w Muzeum II Wojny Światowej - powiedział.

Jego zdaniem, obecnie IPN zamiast na "pielęgnowaniu pamięci" musi skupić się na walce o swoje istnienie wobec prób "zniszczenia instytutu". - Apostołowie amnezji dotarli też do Torunia, gdzie próbują zniszczyć instytut "Pamięć i Tożsamość" fundacji Lux Veritatis - przekazał.

Nawrocki podróżował razem z Dudą

W poniedziałek z rano Nawrocki zamieścił na platformie X wspólne zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą, prawdopodobnie z wnętrza samolotu. "Zaczynamy" - napisał.

Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej, którego prezesem jest Karol Nawrocki, zapytany przez tvn24.pl o okoliczności wykonania zdjęcia odpowiedział, że "dzisiaj panowie prezydent Andrzej Duda i prezes Karol Nawrocki biorą udział w dwóch uroczystościach, bo dzisiaj mamy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką". - Przypuszczam, że po prostu panowie razem podróżują dzisiaj, uczestnicząc w tych wydarzeniach - dodał.

Potwierdził, że Nawrocki bierze udział w uroczystościach jako "przede wszystkim prezes IPN". - Dzisiaj mamy takie święto, które Instytut Pamięci Narodowej przede wszystkim celebruje - stwierdził.

Karol Nawrocki od swojej pracy w IPN wziął urlop na czas kampanii prezydenckiej - ma on trwać od 15 stycznia do 18 maja, kiedy odbędzie się pierwsza tura wyborów.

