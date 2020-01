Kiedy dziecko sięga po jakiekolwiek urządzenia elektroniczne, to już jest moment, aby zacząć lekcję - radziła we "Wstajesz i weekend" psycholożka Adrianna Sobol, mówiąc o zagrożeniach czyhających na dzieci w internecie. O zjawisku "groomingu", czyli uwodzenia małoletnich za pośrednictwem sieci, przeczytacie w tym tygodniu w Magazynie TVN24.

W artykule opublikowanym w Magazynie TVN24 Joanna Górnikowska przedstawia zjawisko, jakim jest "grooming", czyli namawianie niepełnoletnich przez internet do czynności seksualnych w świecie realnym. Można tam też przeczytać o tym, jak uchronić dziecko przed takim niebezpieczeństwem. Mówiła o tym w niedzielę w TVN24 psycholożka Adrianna Sobol.

"Nie wstydźmy się korzystać z pomocy"

- Nie zatrzymamy tego, że dzieci korzystają z internetu. Musimy się nauczyć tym zarządzać - podkreślała Sobol. Zaznaczyła jednocześnie, że ważne jest to, aby z dzieckiem w ogóle rozmawiać na temat aktywności w internecie.

- Kiedy dziecko sięga po jakiekolwiek urządzenia elektroniczne, to już jest moment, aby zacząć lekcję - zaznaczyła psycholożka.

Radziła również, co zrobić, kiedy dziecko stanie się ofiarą rozsyłania seksualnych treści w internecie. - Bardzo ważne jest, żeby w obliczu takiej sytuacji rodzic potrafił zachować zimną krew i żeby tak naprawdę temu dziecku towarzyszyć [w radzeniu sobie z problemem - przyp. red.] - zaznaczyła Sobol. Dodała, że kiedy jest to konieczne, warto zwrócić się do psychologa oraz zgłosić sprawę na policję.