Nie żyje dziennikarka Edyta Bieńczak

W liście pożegnalnym przygotowanym przez współpracowników możemy przeczytać m.in., że dziennikarka i wydawczyni RMF FM w swojej pracy była precyzyjna i konkretna. Redakcję traktowała jak swój dom. Ostatni raz z koleżankami i kolegami po fachu spotkała się w poniedziałek. Interesowała się tańcem i hokejem. W redakcji znana była też z miłości do morza. Przyjaciele po fachu wołali na nią Edzia, Edka, Edi i Kreweta.

"Większość z nas pożegnała ją zwykłym: 'Cześć, do jutra. Do zobaczenia'. Nikt z nas nie przypuszczał, że tego jutra z Edytą już nie będzie. Że nie przyjdzie do newsroomu, nie obniży temperatury w klimatyzacji i nie otworzy okna" - czytamy w liście.