- Życzę, żebyście zawsze mieli w sercu dumę ze służby, dumę z tego, co robicie. Abyście mieli w sercu wiarę i przekonanie, że wasza praca jest doceniana, nagradzana i przede wszystkim szanowana - z takimi słowami zwrócił się minister Marcin Kierwiński do uczestników obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w sobotę na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Marcin Kierwiński o swoim przemówieniu

Kierwiński stwierdził, że "jest to naturalne, że (przeciwnicy) będą starali się na tym kłamstwie budować swoją narrację polityczną". - Przecież to jest jedno wielkie kłamstwo, jeżeli zdymisjonowany miałby być minister, który podczas przemówienia miał problem z nagłośnieniem, to w polskiej historii wielu trzeba byłoby zdymisjonować. W tej sprawie zawiodła technika, zawiodło nagłośnienie, a wszelkie próby dopisywania do tego rzeczy nieprawdziwych, są po prostu haniebne - utrzymywał.