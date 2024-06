Dyrektor Caritas Polska zawieszony

czytaj dalej

Nowe prawo to czysta demagogia i de facto prezent dla bezwzględnych i mściwych kobiet, które będą teraz mogły użyć tego prawa do zaatakowania byłego kochanka - mówił w Sejmie poseł PiS Grzegorz Lorek podczas drugiego czytania projektu dotyczącego zmiany definicji gwałtu. Lorek posłużył się też porównaniem do pożyczonego samochodu. - Bardzo się dziwię, że PiS pozwoliło sobie na to, żeby stanowisko prawicy prezentował właśnie ten, a nie inny poseł. Hańba, wstyd i skandal - skomentowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula.