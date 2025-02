Błaszczak "nie zrozumiał" i "dokonał szarży". Szef klubu PiS odpowiada

Błaszczak: Trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Wy tego nie robicie

"Panie Tusk, jedność Polaków jest ważna, ale przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. A Wy tego nie robicie - nie ma najważniejszych kontraktów zbrojeniowych, nie ma 300-tysięcznej armii. Są za to zniszczone relacje z USA. Naprawcie to, potem mówcie o jedności. Nie macie strategii, nie macie planów. Jesteście jak dzieci we mgle" - napisał Błaszczak.

Co na RBN? Błaszczak "dokonał szarży w stronę rządu"

- To nie było to miejsce, to nie był ten czas. To było wystąpienie jak w programie publicystycznym, jak z mównicy sejmowej, kiedy toczy się jakaś gorąca dyskusja, ale nie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego - stwierdził Hołownia. - Nie wiem, może jakieś nerwy przewodniczącemu puściły, może pomylił spotkania - dodał.