Przewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba przekazał, że Daniel Obajtek nie odebrał wezwania na przesłuchanie. Poinformował, że zwróci się do prokuratora generalnego o doręczenie wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka przez policję. Taką procedurę umożliwia uchwała podjęta w lutym przez komisję na podstawie ustawy o sejmowej komisji śledczej. Została wykorzystana przy wezwaniu byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego .

Wiele pytań do Obajtka

Szczerba podkreślił, że komisja ma wiele pytań do byłego szefa Orlenu, między innymi, dlaczego nie zatrudnił polskiej spółki i polskich przedsiębiorców do budowy kompleksu petrochemicznego Olefiny III. - Wtedy, gdy inne podmioty starały się o możliwość udziału w tej inwestycji, zatrudnił korporację międzynarodową, która wykorzystała obcokrajowców, ściągając ich z całego świata, nie zapewniając bezpieczeństwa tego systemu, umożliwiając wydawanie wiz osobom, które rezygnowały z pracy, nikt nie śledził ich losów - mówił. - To jest pytanie, czy można w XXI wieku zatrudniać firmę, która stworzyła swoisty obóz pracy na kilkanaście tysięcy osób, zbudowano baraki, w których były niegodne warunki, były łamane prawa pracownicze, czy firma, która ma w swoim logo znak orła powinna się tak zachowywać i co w tej sprawie wiedział Daniel Obajtek - dodał poseł.