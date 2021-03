Czy wyniki kontroli majątku Obajtka przez CBA zostaną ujawnione? Pełnomocnik odpowiada

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o weryfikację jego finansów. "Potwierdzamy, że CBA otrzymało pismo" - przekazał wydział komunikacji społecznej Biura. Pełnomocnik Obajtka, mecenas Maciej Zaborowski, był pytany przez TVN24, czy wyniki kontroli CBA zostaną ujawnione.

Media przedstawiają kolejne informacje dotyczące drogi zawodowej oraz majątku prezesa Orlenu Daniela Obajtka. W niedzielę "Gazeta Wyborcza" przedstawiła kulisy zakupu przez niego apartamentu na prestiżowym osiedlu na warszawskim Bemowie. Według dokumentów, do których dotarł dziennik, w 2018 roku Obajtek zapłacił za mieszkanie milion złotych mniej niż wynosiła jego rynkowa cena . Niedługo później Orlen miał zostać sponsorem związanej z deweloperem akademii piłkarskiej, a także klubu piłkarskiego.

"Składam do CBA wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021" - poinformował we wtorek na swoim profilu w mediach społecznościowych prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, "kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem".