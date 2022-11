Child Alert odwołany. Pięciolatka z Oświęcimia odnaleziona

czytaj dalej

Child Alert to system alarmowy, który wykorzystywany jest przy zaginięciach lub porwaniach dzieci i młodzieży. Aby został uruchomiony, muszą być spełnione określone warunki. Do tej pory Child Alert uruchomiony był w Polsce cztery razy. Właśnie został uruchomiony po raz piąty. Wyjaśniamy, jak działa system, kto i kiedy go uruchamia.