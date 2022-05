Dziewczynka zaatakowana nożem w Bielsku-Białej. "Przeżyła, sprawca ujęty"

czytaj dalej

Koniec ponownego procesu w sprawie śmierci Ewy Tylman. W czwartek przed sądem wygłoszone zostały mowy końcowe, a ogłoszenie wyroku wyznaczono na 9 maja. Prokuratura domaga się 15 lat więzienia dla Adama Z., obrońca oskarżonego wniósł o jego uniewinnienie. Siedem lat temu kobieta nie wróciła do domu z imprezy, kilka miesięcy później jej ciało wyłowiono z Warty. Zdaniem śledczych, do wody miał ją wrzucić Z. Sąd pierwotnie go uniewinnił, jednak w apelacji uchylono wyrok, a sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.