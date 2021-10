Nowacka i Girzyński komentują rezolucję PE w sprawie Polski i przemówienie premiera

Nowacka przyznała, że nie chciałaby, aby "Polska była stawiana w takim świetle, w jakim postawił nas pan premier Morawiecki, a wcześniej premier Szydło". - Jesteśmy Polakami, Polkami, patriotami. To, co oni wyprawiają na forum europejskim, tylko szkodzi Polsce. Naprawdę nie życzę sobie, żeby premier mojego rządu, w moim kraju w ten sposób burzył reputację Polski - oświadczyła.

- Bardzo słusznie mówili eurodeputowani i eurodeputowane, że on nie mówił w imieniu Polaków, tylko w imieniu rządu. Konsekwencją będzie to, że to przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy będą zagrożeni tym, że pieniądze z Unii po prostu do nich nie przepłyną - zwróciła uwagę.