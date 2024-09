Awaria systemów Ministerstwa Finansów. Są utrudnienia

czytaj dalej

Samo budownictwo i turystyka to ponad milion miejsc pracy. Jeżeli my jakimiś niemądrymi przepisami zaczniemy demolować możliwość zatrudnienia obcokrajowców w branżach ukierunkowanych na pracownika sezonowego, to kto taką dziurę zapełni? - mówił w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.