"Milionerzy": Więzienie Alcatraz w pytaniu za 75 tysięcy złotych

Z więzienia Alcatraz na skalistej wysepce o tej samej nazwie najbliżej jest do miasta: Los Angeles, San Francisco, Las Vegas czy Nowy Jork? Na to pytanie odpowiadał pan Mirosław Roś.

Pan Mirosław odpowiedział poprawnie na siedem pytań, co dało mu gwarantowaną wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych. Do tej pory wykorzystał dwa koła ratunkowe, pozostało mu tylko pytanie do publiczności. Żeby wygrać milion, zawodnik musiał wskazać jeszcze pięć poprawnych odpowiedzi.