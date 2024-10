Zmarła 14-latka potrącona na przejściu dla pieszych

czytaj dalej

"To, że prezydent Andrzej Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO jest skrajnie nieodpowiedzialne" - napisał w czwartek w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Do wpisu odniósł się prezydent Andrzej Duda. "Premier Donald Tusk manipuluje" - zarzucił. Do dyskusji włączył się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Ogólny bilans nominacji ambasadorskich w wykonaniu pana prezydenta Dudy, od czasu powołania nowego rządu, wynosi zero - przekazał.