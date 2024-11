Wbiegł do sklepu z nożem i ukradł kasetkę z pieniędzmi

Policja zatrzymała 19-latka, który wbiegł do osiedlowego sklepu w Lublinie, a następnie groził nożem kasjerce. Mężczyzna wyrwał kasetkę z pieniędzmi i wybiegł porzucając nóż. To nie był jego pierwszy raz, wcześniej mężczyzna już próbował włamać się do innego sklepu oraz ugodził ojca nożem.