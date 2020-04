Halo seniorze, inny senior ci pomoże

Od pięciu lat łódzcy seniorzy w wolnym czasie pomagają rówieśnikom odnaleźć się we współczesnym świecie. Telefon Życzliwości w czasie trwającej pandemii COVID-19 cieszy się popularnością większą niż kiedykolwiek.

Telefon Życzliwości tworzy sieć wolontariuszy - seniorów, którzy postanowili poświęcić swój wolny czas, by pomagać innym seniorom. Do tej pory pracowali stacjonarnie - w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS) przy ul. Szpitalnej w Łodzi. W czasie pandemii musieli przenieść swoją pracę do domów.