Książki zalegają, klientów jak na lekarstwo. Księgarnie i antykwariaty walczą o przetrwanie

Na rynku jesteśmy od 30 lat, ale takiej rozpaczliwej walki o przetrwanie jeszcze nie musieliśmy prowadzić - mówi Jarosław Józefacki, właściciel antykwariatu w Łodzi. Sytuacja jest trudna w całej Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko od września do października tego roku sprzedaż książek i prasy spadła o 8,6 procenta. Z kraju tylko w tym roku zniknęło blisko sto księgarń.

Antykwariat prowadzony przez Jarosława Józefackiego znajduje się w centrum Łodzi. Jeszcze niedawno regularnie pojawiali się tu klienci i interes wydawał się wracać do normy po problemach wywołanych przez pandemię choroby COVID-19. To, co stało się teraz - jak mówi rozmówca TVN24 - sprawiło jednak, że rozpoczęła się rozpaczliwa walka o przetrwanie na rynku.