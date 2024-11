Grupa jest pierwszym ogłoszony dotąd headlinerem. To jeden z najpopularniejszych zespołów ostatnich dwóch dekad. Rozpoznawalność przyniosła mu wydana w 2000 roku płyta "Hybrid Theory". Fani docenili też późniejsze albumy - "Meteora", "Minutes to Midnight", "A Thousand Suns", "Living Things" czy "One More Light". W piątek 15 listopada ma się ukazać najnowszy krążek zatytułowany "From Zero". Śpiewa na nim nowa wokalistka grupy - Emily Armstrong, znana wcześniej z zespołu Dead Sara.