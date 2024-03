Magda Gessler w programie "Autentyczni": Na jedno z pytań nie odpowiedziałam. Stchórzyłam

Magda Gessler w "Autentycznych". Kiedy premiera

Magda Gessler przyznała, że na jedno z pytań zadanych w programie nie odpowiedziała. - Myślę, że to dlatego, że to zbyt mocno mnie dotknęło w życiu. Stchórzyłam - stwierdziła. Swój udział w "Autentycznych" nazwała jednak "wzajemną, wspaniałą psychoterapią". - W pewien sposób uwrażliwia się również na innych ludzi - mówi Gessler.

"Autentyczni" w TVN

"Autentyczni" (trzy pierwsze odcinki można oglądać w Playerze) to polska wersja hitu telewizji France 2 ("Les Rencontres du Papotin"), w której dziennikarze w spektrum autyzmu zadają pytania znanym osobom. Wymyślili go Olivier Nakachi i Eric Toledano, duet, który wyreżyserował film "Nietykalni". W polskiej wersji programu wzięli już udział Robert Makłowicz, Natalia Kukulska i Michał "Mata" Matczak.

- W naturze naszych dziennikarzy początkujących jest to, że chcą zapytać o to wszystko, o co każdy by chciał zapytać, ale nie mają tego hamulca, który mają inni dziennikarze. Goście bywają przez to w tarapatach. Chcą uszanować swoich rozmówców, ale nie mogą stosować sztuczek, które zazwyczaj stosują, ponieważ z osobami w spektrum autyzmu nie ma ściemy. Ilekroć człowiek chce coś przykryć jakąś maską, natychmiast to wychodzi i trzeba się w tej sytuacji jakoś odnaleźć - mówi Maciej Stuhr, który moderuje rozmowę.