Świat Harrego Pottera trafi do Polski. "Jest kilka ukrytych niespodzianek"

"Harry Potter: The Exhibition" w Madrycie. Relacja Eweliny Witenberg Źródło: TVN24

Chata Hagrida i Zakazany Las, lekcje wróżbiarstwa, kostiumy i rekwizyty z filmów o Harrym Potterze - to tylko niektóre atrakcje, które pojawiają się na wystawie "Harry Potter: The Exhibition" w podkrakowskim kompleksie Alvernia Planet. To projekt, który od lat podróżuje po różnych zakątkach świata. Dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg odwiedziła madrycką odsłonę wystawy.

Wystawa "Harry Potter: The Exhibition" premierowo została stworzona w 2022 roku w Instytucie Franklina w Filadelfii. Jest to projekt stworzony przez Warner Bros. Discovery Global Experiences (jeden z działów Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi TVN24) we współpracy z Imagine oraz Eventim Live.

Od swojej premiery, projekt podróżuje po świecie. Wystawę można było odwiedzić w Nowym Jorku, Paryżu, Barcelonie, Atlancie, Filadelfii, Wiedniu, Monachium, Makau, São Paulo, Bostonie i Madrycie.

11 kwietnia otworzy się dla zwiedzających w kompleksie Alvernia Planet w Alwernii pod Krakowem.

"Harry Potter: The Exhibition" Źródło: Materiały prasowe

"Kilka ukrytych niespodzianek"

Madrycką odsłonę świata Harryego Pottera odwiedziła dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg, przyglądając się tej "najbardziej kompleksowej, pełnej unikatowych rekwizytów" wystawie. - Na wystawie można sporządzić zaczarowane eliksiry, przymierzyć tiarę przydziału, zobaczyć przyszłość w magicznej kuli czy zgubić się w korytarzach Hogwartu. Przy wejściu każdy otrzymuje opaskę, która zlicza punkty zdobyte na trasie zwiedzania, chociażby podczas lekcji wróżbiarstwa, sadzenia mandragor czy meczu quidditcha - wyliczała autorka "Kadru na kino".

- Zabawa zaczyna się, gdy zwiedzający wybierają swojego patrona i dom w Hogwarcie. W ten sposób trasa wystawy staje się spersonalizowana, każdy odbija swoją opaskę i zbiera punkty dla swojego domu. Można też robić efektowne zdjęcia w przeznaczonych do tego miejscach, które pojawiają się niemal na każdym kroku, chociażby w Wielkiej Sali czy w fotelu Hagrida - wyjaśniał George Ruje z Imagine Exhibitions.

- Jest też kilka ukrytych niespodzianek. Są to portale, które przenoszą nas do scen z filmów o Harrym - dodał.

Witenberg zaznaczyła, że punktem obowiązkowym tej wystawy jest walka na różdżki. - W tym pomieszczeniu można stoczyć magiczną bitwę i niczym Harry Potter rzucić zaklęcie na Lorda Voldemorta. Lepiej się przyłożyć i zadbać, żeby dobro nie uległo złym mocom i pozostało niezwyciężone - zdradziła dziennikarka.

"Harry Potter: The Exhibition" Źródło: materiały prasowe

W oczekiwaniu na serial

Historia Harry'ego Pottera powstała w 1997 roku, gdy ukazała się pierwsza z siedmiu powieści o nastoletnim czarodzieju, autorstwa J.K. Rowling. W 2001 roku do kin trafiła pierwsza z ośmiu adaptacji filmowych, tworzących serię "Harry Potter". W 2016 roku do kin trafił pierwszy z trzech filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta" - ekranizacje powieści Rowling, których fabuły poprzedzają serię o Harrym Potterze.

Zwiastun filmu "Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" Źródło: Warner Bros.

Warner Bros. Discovery w 2023 roku poinformowała, że ruszyły prace nad serialem o młodym czarodzieju, a każdy jego sezon będzie obejmować fabularnie poszczególny tom powieści Rowling. Premiera serialu zapowiadana jest na 2026 rok. Wśród osób odpowiedzialnych za nowe spojrzenie na Pottera znaleźli się Francesca Gardiner oraz Mark Mylod, którzy współpracowali ze sobą przy "Sukcesji".