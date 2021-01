Zmarł Grzegorz "Guzik" Guziński

Znany trójmiejski wokalista

Początki muzycznej kariery Guzińskiego to lata 90. Zaczynał jako wokalista w zespołach Red Rooster i N'Dingue z Trójmiasta. W 1994 znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Flajpack zatytułowanej "Ruthless Kick". Wydali łącznie cztery albumy. Ostatni z nich - "Keep Your Heads Down" - ukazał się w 2012 roku. Artysta dał się poznać jako wykonujący muzykę z gatunków rapcore czy rocka alternatywnego. Był także wokalistą Homosapiens i wraz z tą grupą wydał kilka płyt. Współpracował też z zespołami Illusion i Dynamid.