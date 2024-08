czytaj dalej

Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy prezes PiS powiedział coś dobrze o jakimś kraju. Każdy jest zły, każdy jest niedobry - powiedziała w "Faktach po Faktach" marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Odniosła się w ten sposób do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o prezydencie Niemiec, który w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przyjechał do Polski, by przeprosić. Gościni TVN24 odniosła się też do potencjalnych kandydatur Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.