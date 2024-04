Czeka nas bardzo, bardzo długa noc - tymi słowami swoje przemówienie w wieczór wyborczy rozpoczął bezpartyjny kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała, który według sondażu exit poll Ipsos wciąż ma szanse na zwycięstwo. Pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury wyborów samorządowych w Krakowie wskazują, że poparcie mieszkańców podzieliło się na pół, z minimalnym wskazaniem na posła KO Aleksandra Miszalskiego. - To była największa bitwa samorządowa w Polsce - ocenił Gibała.

Według pierwszych sondżowych wyników exit poll Ipsos w drugiej turze wyborów samorządowych w Krakowie Aleksander Miszalski, poseł KO, ma minimalnie wyższe poparcie od bezpartyjnego radnego Łukasza Gibały. Obaj politycy uzyskali po około połowie głosów (51,1 proc. kontra 48,9 proc.), co oznacza, że różnica między nimi jest mniejsza niż błąd statystyczny. - Czeka nas bardzo, bardzo długa noc, będziemy czekać - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników Łukasz Gibała, który wciąż ma szansę na zwycięstwo.

"Byle do rana". Gibała: te wyniki tak naprawdę nic nie oznaczają

Obecni na wieczorze wyborczym politycy i sympatycy Gibały skandowali: "zwyciężymy", "wygramy", "byle do rana".

- Te wyniki tak naprawdę nic nie oznaczają. Przewaga jest na tyle mała, że wszystko może się wydarzyć. Ale chciałem wam powiedzieć, że niezależnie od tego, jak to się skończy, jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumny. Stoczyliśmy równorzędną batalię z wielką partią polityczną. To była największa bitwa samorządowa w Polsce. W żadnym innym dużym mieście nie było tak zaciętego boju. Niezależnie od tego, czy minimalnie wygramy, czy minimalnie przegramy, możecie naprawdę być z siebie bardzo dumni - powiedział kandydat na prezydenta Krakowa, lider lokalnego ugrupowania Kraków dla Mieszkańców.