Nurkowie-ratownicy ćwiczyli w Morskim Oku. Sfotografowali wrak Syreny

Nurkowie z TOPR-u ćwiczyli w Morskim Oku w dniach 16-20 listopada. To szkolenie miało zastąpić działania w jaskiniach, które uniemożliwiła pandemia. Jak podkreślają ratownicy, dołożono wszelkich starań, by utrzymać stosowny reżim sanitarny.

Zaginiona łódź

"Cóż to za rozkosz ta żegluga!"

"Nie tracąc chwili czasu, weszliśmy zaraz na tratwę przy brzegu stojącą; była już bowiem godzina druga z południa, a chcieliśmy jeszcze zwiedzić Czarny Staw i zdążyć na noc do Zakopanego. Obiad nawet, to jest konewkę mleka, przenieśliśmy na tratwę, aby nasycając oczy niezrównanym widokiem, zaspokajać zarazem głód, który po tylogodzinnej podróży dobrze nam się czuć dawał. Tratwa dopiero właśnie zrobiona dla gości sproszonych do Zakopanego na uroczystość odsłonienia pomnika arcyksięcia Ludwika, którzy przy tej sposobności zwiedzali Morskie Oko, była bardzo wygodna; po bokach miała poręcze i ławki do siedzenia. Powierzchnia jeziora zupełnie była spokojna, wiatru prawie żadnego; bez najmniejszej więc obawy puściliśmy się na te ciche tonie.