Tragedia w bloku w Tarnowie. Nie żyje kilkuletnie dziecko, dwoje dorosłych z ranami kłutymi

Jak przekazał, do dyżurnego wpłynęły we wtorek rano trzy zgłoszenia dotyczące awantury. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zastali przed budynkiem 28-latka z ranami kłutymi, który został zabrany do szpitala. W jednym z mieszkań znajdowała się kobieta z podobnymi obrażeniami oraz ranne dziecko. 27-latka trafiła do szpitala, życia kilkuletniego dziecka nie udało się uratować.