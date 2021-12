230 osób bez maseczek na wykładzie z "ukrytych terapii". Policja sprawdza, czy złamano prawo

– Mamy podejrzenia, że mogło dojść do przestępstwa szerzenia zagrożenia epidemiologicznego. Zebrany materiał dowodowy przekażemy do prokuratury. Czynności trwają. Będziemy analizować nagrania z monitoringu – przekazał dziennikarzom rzecznik małopolskiej policji młodszy inspektor Sebastian Gleń.

Tylko część była zaszczepiona

Za złamanie limitu osób na sali grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Sanepid może jednak nałożyć karę na organizatora wydarzenia do 30 tysięcy złotych. Jeżeli prokuratura uznała, że doszło do przestępstwa szerzenia zagrożenia epidemiologicznego, to dodatkowo organizatorowi może grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności