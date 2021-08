Przyjęli uchwałę anty-LGBT, mogą stracić unijne pieniądze. Mieli debatować, plany radnych pokrzyżowały problemy techniczne

Podczas wtorkowych obrad wypowiedział się między innymi Duda. - Jacyż to barbarzyńcy chcą nam zabierać środki, które są po prostu niezbędne do tego, żeby nasze rodziny mogły żyć w dobrostanie. (…) Jaką to zbrodnię popełnił sejmik województwa małopolskiego w dniu 29 kwietnia 2019 roku, że teraz musimy być postawieni należnych nam środków, bo to są środki które się nam należą, to nie jest jakaś jałmużna - mówił przewodniczący sejmiku. I dodawał: - Jest to deklaracja skierowana do Europy, bo jak wszyscy wiemy u nas od sześciu wieków są utrwalone tradycje tolerancji, podczas gdy tolerancja w krajach zachodniej Europy jest nowinką, która się pojawiła dopiero w XX wieku, i to jeszcze bardzo późno