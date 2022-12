Jednego bili powrozem, inne były związane łańcuchami. Wyrok za znęcanie się nad końmi

czytaj dalej

Dopłata do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wyniesie 50 procent wartości instalacji - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, ogłaszając wprowadzenie "prosumenta lokatorskiego". Dodał, że na program będzie przeznaczone blisko pół miliarda złotych oraz że zostaną zmienione zasady rozliczania energii, by było to maksymalnie opłacalne.