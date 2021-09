Łoś spacerował po krakowskim osiedlu

Informację o niecodziennym gościu na ulicy Trockiego dostaliśmy na Kontakt24 od jednego z mieszkańców. Mężczyzna nagrał zwierzę spacerujące po osiedlu domków jednorodzinnych. Na filmie widać, jak duży łoś przemierza wysoką trawę i spokojnym krokiem idzie dalej. - Pierwszy raz w tym miejscu widziałem łosia i to takiego dużego, że było to dużym szokiem dla nas wszystkich. Spotykamy tu mniejsze zwierzęta, na przykład dziki, ale łosia i to takiego wielkiego to pierwszy raz - relacjonował pan Wojciech, autor nagrania.