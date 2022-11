Eksplozja zniszczyła 80 procent kości głowy. Lekarze przywrócili saperowi dawny wygląd

Saper Tomasz Znojkiewicz został poważnie raniony podczas rozminowywania lasu w Kuźni Raciborskiej. Po trzech latach od wypadku odzyskał dawny wygląd. Lekarze ze szpitala im. A. Mielęckiego w Katowicach zrekonstruowali oczodoły 49-latka. Eksplozja, do której doszło 8 października 2019 roku, zabiła trzech jego kolegów.

Tomasz Znojkiewicz, jak mówi, cudem przeżył wybuch, do którego doszło 8 października 2019 roku w lesie w Kuźni Raciborskiej. Uczestniczył w rozminowywaniu ładunków z czasów II wojny światowej. Było ich około czterech kilogramów. Podczas prac saperskich doszło do eksplozji. Na miejscu zginęło dwóch żołnierzy, trzeci zmarł w szpitalu, trzech innych - w tym on sam - zostało rannych. W szpitalu spędził 62 dni po wybuchu.