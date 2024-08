czytaj dalej

Węgry otwierają dla Rosjan i Białorusinów bramę na teren Unii Europejskiej. Będą mieli oni ułatwiony wjazd i prawo sprowadzania rodziny na Węgry, a skoro tam, to potem łatwo będzie im się dostać do innych krajów strefy Schengen. Liderzy unijni nie mają złudzeń i twierdzą, że to oczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa i zwiększone ryzyko aktów dywersji. Mają wątpliwości co do lojalności sojusznika z Budapesztu.