Nowe wyzwanie, stare zdjęcia. Dlaczego ludzie publikują fotografie sprzed lat?

View this post on Instagram

#babychallenge Zostałem nominowany. Wiec podniosłem rękawice ... Tak to ja jako dziecko i niech was nie zmyli czepek na mojej głowie. Nie jest to nakrycie głowy brytyjskiej służki a jedynie dowód na to, że od najmłodszych lat eksperymentowałem z modą.... Miłego dnia kochani #zostańwdomu #goodmorning #haveaniceday #sunday #eyeswideopen #quarantine