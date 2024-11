Według dowodu urodziła się w 1887 roku. Władze weryfikują wiek kobiety

czytaj dalej

Można jedynie mówić o tym, jaka jest godzina zero w zakresie uzdrawiania sytuacji polskiego sądownictwa. Jest to moment objęcia funkcji przez przyszłego prezydenta - mówił wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Wymieniał, że dla uzdrowienia polskiego sądownictwa konieczne jest przyjęcie kilku regulacji, w tym ustaw o Sądzie Najwyższym, KRS i ustroju sądów powszechnych, do których potrzebna jest zgoda prezydenta.