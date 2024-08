Niezidentyfikowany obiekt w lesie. "Widoczne cyfry i litery z alfabetu rosyjskiego"

czytaj dalej

913 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Rzecznik marynarki wojennej potwierdził, że "cel został zniszczony", nawiązując do ataku na prom w porcie Kaukaz w Kraju Krasnodarskim. Premier Indii Narendra Modi przybył do Kijowa, a rząd Szwecji powołał specjalnego wysłannika do spraw odbudowy Ukrainy. Tymczasem ze względu na rosyjski ostrzał, elektrownia jądrowa w Zaporożu znów była bliska wyłączenia. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.