Dentysta z Lublina podejrzany o napaść seksualną. Pacjentka uciekła z gabinetu

51-letniemu dentyście z Lublina może grozić nawet do 12 lat więzienia. Lekarz trafił do aresztu po tym jak usłyszał zarzuty doprowadzenia przemocą swojej pacjentki do obcowania płciowego. Kobieta zdołała się oswobodzić i uciec z gabinetu. Teraz śledczy wyjaśniają, czy było to jednorazowe zdarzenie, czy lekarz mógł wcześniej dopuszczać się podobnych czynów.