Odrestaurowali dwie cenne Biblie. Egzemplarzy jednej z nich ocalało tylko kilkadziesiąt

Biblia Brzeska z 1563 i Biblia Huttera z 1587 roku to jedne z najważniejszych starodruków, które wchodzą w skład kolekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Biblie zostały właśnie poddane konserwacji. Szczególnie cenna jest ta z 1563 roku. Jak podają niektóre źródła, do dziś na całym świecie zachowało się jedynie 20-40 egzemplarzy. Większość nakładu została przed wiekami spalona na rynku w Wilnie.

Jeden z najważniejszych projektów zeszłego roku

To druga Biblia w historii, którą wydano w języku polskim

- Przede wszystkim Biblia Radziwiłłowska, czyli Biblia Brzeska to zabytek dużej klasy, bo bardzo niewiele jej egzemplarzy się zachowało. Stąd jest to rzadki druk i jeśli chodzi o kolekcję starodruków Muzeum Podlaskiego, to zdecydowanie ozdoba tej kolekcji. Natomiast Biblia Huttera to nieco innej klasy starodruk, ale też rzadki i w naszych zbiorach bardzo cenny – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor muzeum dr Waldemar Wilczewski.