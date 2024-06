Obywatele poszczególnych państw będą głosować na przedstawicieli swoich krajowych partii, ale wybrani europosłowie w większości dołączą później do ponadnarodowych frakcji w PE, na podstawie swoich poglądów politycznych. Co dzisiaj mówią sondaże o poparciu dla poszczególnych grup politycznych?

Poparcie frakcji w PE. Co mówią sondaże

Jak opisał portal Europe Elects, według średniej z sondaży z końca maja, najprawdopodobniej zwycięzcą tegorocznych eurowyborów ponownie zostanie centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) , która w 2024 roku może liczyć na 180 mandatów. To do EPL z polskich partii należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe .

Na drugie miejsce i 138 mandatów może liczyć centrolewicowy Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) , do którego należy polska Lewica. Miejsce na podium, czyli na trzeci wynik, uzyska prawdopodobnie liberalna frakcja Odnówmy Europę (RE), do której należy Polska 2050 , z wynikiem 86 miejsc. Według prognoz prym w nowym europarlamencie nadal będzie wiodła więc nieformalna koalicja centroprawicy, socjaldemokratów i liberałów.

Europe Elects zauważa, że sondaże zmieniają się zarówno z powodu zmieniającego się poparcia dla krajowych partii, ale i ze względu na zmiany przynależności krajowych partii do ponadnarodowych frakcji. Na przykład pod koniec maja frakcja ID postanowiła wykluczyć ze swoich szeregów członków skrajnie prawicowej niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) po tym, jak jeden z jej czołowych polityków Maximilian Krah stwierdził, że "nie wszyscy członkowie SS byli przestępcami". Oznacza to, że siłą rzeczy ID najpewniej będzie mieć mniej członków w nowym europarlamencie. O tym, czy to prawicowa partia będzie trzecią najsilniejszą w PE, może przesądzić Fidesz Viktora Orbana, który po opuszczeniu EPL pozostaje niezrzeszony. Jeśli dołączy do EKR, to właśnie ta grupa trafi na europarlamentarne podium.